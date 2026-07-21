Un anello al mignolo indossato da un attore durante un evento pubblico ha catturato l’attenzione dei fotografi. Il gioiello, di dimensioni contenute, si distingue per il suo stile minimalista e la posizione insolita. La scelta di indossarlo ha suscitato discussioni tra gli appassionati di moda, che hanno notato come questo dettaglio possa cambiare l’insieme di un look.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sabato ho preso un treno di due ore per Dublino per vedere Odissea di Christopher Nolan in IMAX. Era gigantesco in ogni senso della parola. C'erano battaglie imponenti, paesaggi sconfinati e, senza svelare troppo, anche dei mostri davvero enormi. L'ho trovato un film straordinario. Ho anche pensato che avrebbe potuto tranquillamente durare una ventina di minuti in meno. Ma quando sono uscito dal cinema, c'era una sola cosa che continuava a girarmi in testa: l'anello al mignolo di Robert Pattinson. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L'anello al mignolo di Robert Pattinson è il dettaglio di stile più geniale di Odissea

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