Robert Pattinson sorprende i fan | Il mio personaggio in Odissea è come Jacob di Twilight

Robert Pattinson ha paragonato il suo personaggio in una nuova produzione a Jacob di Twilight, a quasi quindici anni dalla conclusione della saga. L’attore ha fatto questa affermazione durante un’intervista, senza ulteriori dettagli sul personaggio o sul film. La dichiarazione ha suscitato sorpresa tra i fan, che hanno commentato il paragone sui social media. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali ruoli o produzioni future.

A distanza di quasi quindici anni dalla fine della saga di Twilight, Robert Pattinson è tornato a fare un curioso paragone con uno dei ruoli che hanno segnato l’inizio della sua carriera. Parlando del suo personaggio in Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, l’attore ha spiegato che la dinamica ricorda molto quella vissuta nella celebre saga vampiresca. Intervistato da MTV UK, Pattinson ha raccontato che il suo Antinoo è “un po’ come Jacob in Twilight”. Un confronto che ha fatto sorridere i fan, considerando che nella saga lui interpretava Edward Cullen, mentre Jacob Black era il suo rivale in amore, interpretato da Taylor Lautner. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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