Robert Pattinson paragona il suo ruolo nell’Odissea al rivale di Twilight | ecco il legame nascosto con la saga di vampiri

L’attore ha rivelato di aver paragonato il suo ruolo in un adattamento dell’Odissea a quello di un rivale in Twilight, sottolineando un collegamento tra le due interpretazioni. Dopo quasi quindici anni dalla conclusione della saga, Pattinson ha commentato pubblicamente questa analogia. La dichiarazione ha attirato l’attenzione, anche perché l’attore ha scelto di parlare di entrambe le esperienze in un’unica occasione, senza approfondire ulteriormente i dettagli.

A distanza di quasi quindici anni dalla fine della saga che lo ha reso una stella mondiale, Robert Pattinson torna a parlare di Twilight. Ma lo fa in un modo del tutto inaspettato: paragonando il suo nuovo ruolo nell’Odissea di Christopher Nolan proprio a Jacob Black, il lupo mannaro interpretato da Taylor Lautner che nella saga vampiresca era il suo acerrimo rivale in amore. L’attore britannico, che ha definitivamente archiviato i capelli impomatati di Edward Cullen per indossare il mantello di Batman e ora il costume di un pretendente dell’antica Grecia, ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto sorridere e riflettere i fan. Intervistato da MTV UK in occasione della promozione del kolossal di Nolan, Pattinson ha spiegato che Antinoo, il personaggio che interpreta nel film, condivide con Jacob una dinamica narrativa molto simile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Robert Pattinson and Sukis love just gets more admirable over time

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