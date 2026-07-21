L’Andrea Costa ha annunciato l’ingaggio dell’ala Yordany Angarica, completando così la rosa della squadra. La società ha dichiarato che il giocatore può assicurare una presenza difensiva solida. La firma di Angarica rappresenta l’ultimo elemento di rafforzamento per il roster in vista della stagione. La squadra ora si concentra sulla preparazione in vista delle prossime competizioni ufficiali.

Un ultimo tassello mancava per concludere la costruzione della nuova Andrea Costa, che con l’ufficialità dell’ala Yordany Angarica, ora è al completo. Ala di 203 centimetri, classe 2005, Angarica ha disputato la scorsa stagione a Lumezzane, alla media di 3,4 punti in 10’ di utilizzo e si va ad aggiungere a un reparto esterni nel quale cercherà di ritagliarsi il proprio spazio sfruttando soprattutto il suo atletismo. Proprio su questo aspetto punta coach Luca Dalmonte nel descrivere l’ultimo arrivato in casa biancorossa. "Angarica è un giocatore che lo scorso anno a Lumezzane ha mostrato atletismo e talento – sono le parole del tecnico imolese riportate dalla nota del club –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Andrea Costa chiude il roster con Angarica: "Può garantire una solida presenza difensiva"

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