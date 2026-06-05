Potrebbe tornare a giocare con la maglia dell’Andrea Costa Jacopo Preti, secondo alcune voci di mercato. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono conferme definitive, ma si parla di un possibile ritorno del giocatore nella squadra. Preti aveva già vestito questa maglia in passato e la società starebbe valutando questa opzione. La decisione finale dipenderà dai negoziati in corso e dalle condizioni contrattuali.

Potrebbe partire dal ritorno di Jacopo Preti il mercato dell’ Andrea Costa. Una voce che sempre si rincorre nelle estati in riva al Santerno, almeno da quando nel 2021 il lungo imolese lasciò i biancorossi dopo un’annata difficoltosa, ma che questa volta, al di là dei rumors, ha fondamenta più solide. E lo stesso Preti potrebbe questa volta prendere in seria considerazione il ritorno nella sua Imola. Anche perché rispetto a cinque anni fa di acqua ne è passata sotto i ponti e paiono essere alle spalle quelle difficoltà societarie che ogni volta avevano portato il classe 1994 a preferire altre destinazioni rispetto alla squadra nella quale è cresciuto e nella quale tornò nella stagione 20202021 per essere il capitano di un’ Andrea Costa a trazione imolese che decise di ripartire dalla serie B Nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Costa, il ’tormentone’ Preti. Questa può essere la volta buona

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Si parla di: Andrea Costa, il ’tormentone’ Preti. Questa può essere la volta buona.

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Andrea Costa, the Preti catchphrase. This could be the right time.Potrebbe partire dal ritorno di Jacob Preti il mercato dell’Andrea Costa. Una voce che sempre si rincorre nelle estati in riva al Santerno, almeno da quando nel 2021 il lungo imolese lasciò i ... sport.quotidiano.net