L'onorevole Mara Carfagna ha commentato la bocciatura delle preferenze, affermando che nessun sistema può garantire le donne e che la responsabilità spetta alle segreterie dei partiti. Ha inoltre sottolineato che il suo gruppo politico, i Moderati, ha sostenuto fin dall'inizio l’emendamento sulle preferenze, ritenendo che i cittadini abbiano il diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.

Onorevole Mara Carfagna, che idea si è fatta sulla bocciatura delle preferenze? "Noi Moderati ha sostenuto con forza, e fin dall'inizio, l'emendamento sulle preferenze: siamo convinti che i cittadini abbiano il diritto di scegliere chi mandare in Parlamento. L'esercizio di questo diritto può contrastare la piaga dell'astensionismo, aumentare la partecipazione politica in senso lato, migliorare la nostra democrazia. In tutta evidenza, una trentina di parlamentari di maggioranza ha preferito tutelare un interesse personale o quello che ritenevano tale, impedendo l'introduzione di una modifica che sarebbe stata salutare per il sistema democratico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nessun sistema può garantire le donne. Dobbiamo imporci noi con i segretari"

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