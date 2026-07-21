L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dichiarato di non aver mai trattato questioni relative a trust, smentendo così il sindaco di Milano, coinvolto nel caso del trust Inter. La comunicazione è arrivata ieri, in risposta alle polemiche sollevate sulla struttura creata nel 2016 per isolare gli interessi privati del primo cittadino. Nello stesso giorno, il socio del sindaco si è dimesso dal consiglio di amministrazione di un'azienda di trasporto pubblico locale.

Una smentita pesante. È quella arrivata ieri al sindaco di Milano Giuseppe Sala dall’Autorità nazionale anticorruzione sul caso del trust Inter, la struttura creata nel 2016 per separare il primo cittadino dai suoi interessi privati e che oggi è diventata il centro di una bufera politica. Il caso era stato sollevato dal Corriere della Sera, secondo il quale nel trust del sindaco era confluito il 20% di Finalter, società di consulenza controllata per l’80% dalla famiglia di Pietro Galli, storico collaboratore di Sala ai tempi di Expo 2015, oggi consigliere di Engineering e fino a ieri consigliere di amministrazione di Atm, partecipata controllata dal Comune di Milano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - L’Anac sconfessa il sindaco di Milano Sala. L’Autorità Anticorruzione: “Mai occupati di trust”. E il socio del primo cittadino si dimette dal Cda Atm

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