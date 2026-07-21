pietro galli si dimette da consigliere del cda di atm milano

Pietro Galli si è dimesso dalla carica di consigliere del consiglio di amministrazione di Atm Milano. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società municipalizzata dei trasporti di Milano in una nota. Non sono state fornite ulteriori motivazioni o dettagli sulle ragioni della sua uscita. La società ha preso atto della decisione e ha confermato il cambio nella composizione del consiglio.

Lascia la carica di consigliere dal cda di Atm Pietro Galli. Lo ha comunicato la stessa società municipalizzata dei trasporti di Milano in una nota. Di recente Galli, che fa parte anche del Consiglio di amministrazione della multinazionale Engineering Ingegneria Informatica, è finito al centro dell'attenzione per un'indagine della Guardia di finanza di Milano. Pietro Galli (Genova, 5 luglio 1963) era membro del cda di Atm dal 2023 ed era stato confermato nell'incarico nel 2026. Ricopriva anche il ruolo di presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e faceva parte del Comitato Sostenibilità della società. Galli è stato uno dei principali collaboratori di Sala durante Expo Milano 2015. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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