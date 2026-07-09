Oggi, 9 luglio 2026, Fabio Grosso si presenta come nuovo allenatore della Fiorentina. Se riuscirà a rilanciare una squadra uscita assai malmessa dalla passata stagione, ancora non si può sapere. E' storia, invece, quello che Grosso fece vent'anni fa in questa stessa data, ossia 9 luglio 2006: con il suo ultimo rigore contro la Francia, Lippi e la panchina azzurra corsero in campo ad abbracciarlo. E l'Italia alzò la sua quarta Coppa del mondo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Vent’anni fa Italia campione del mondo a Berlino. Decisivo il rigore di Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina

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IL CASO ITALIA: Ventanni di Errori e il Crollo della Nazionale

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Temi più discussi: Vent’anni fa a Berlino il cielo si colorava d’azzurro. Grosso: Difficile anche solo sognare quello che abbiamo fatto; Venti anni fa Italia campione, Grosso eroe 2006: 'Gli anni passano ma le sensazioni restano'; Vent'anni fa Italia campione del mondo a Berlino. Decisivo il rigore di Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina; Italia ai Mondiali 2006: 20 anni fa il trionfo finale con la Francia.

Ci sono immagini che restano impresse nella mente per sempre. Basta un dettaglio per riconoscerle. La @acffiorentina presenterà Fabio #Grosso il 9 luglio, a vent’anni dalla vittoria del mondiale di Berlino, e sui suoi social ci riporta alla mente il labbro arriccia - X x.com

Vent’anni di solitudine, oggi nel 2006 l'Italia vinceva il quarto MondialeCi sono 70mila persone all'Olympiastadion di Berlino a trattenere il fiato, e in Italia oltre 25 milioni di telespettatori per l'87% di share, quando alle 22.42 del 9 luglio 2006 ... ilmessaggero.it

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