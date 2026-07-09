Vent’anni fa Italia campione del mondo a Berlino Decisivo il rigore di Fabio Grosso nuovo allenatore della Fiorentina
Il 9 luglio 2006, l’Italia vinse il Mondiale a Berlino grazie a un rigore di Fabio Grosso. Oggi, 9 luglio 2026, Grosso si presenta come nuovo allenatore della Fiorentina. La squadra, uscita con molte difficoltà dalla passata stagione, aspetta di vedere se l’ex campione potrà migliorare i risultati. La sua nomina segna un passo importante nel club, ma non ci sono ancora indicazioni sui risultati futuri.
Oggi, 9 luglio 2026, Fabio Grosso si presenta come nuovo allenatore della Fiorentina. Se riuscirà a rilanciare una squadra uscita assai malmessa dalla passata stagione, ancora non si può sapere. E' storia, invece, quello che Grosso fece vent'anni fa in questa stessa data, ossia 9 luglio 2006: con il suo ultimo rigore contro la Francia, Lippi e la panchina azzurra corsero in campo ad abbracciarlo. E l'Italia alzò la sua quarta Coppa del mondo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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IL CASO ITALIA: Ventanni di Errori e il Crollo della Nazionale
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Vent'anni fa esatti 95° minuto. Italia-Australia. Azzurri rimasti in dieci uomini dopo l'espulsione di Materazzi. Resistiamo, soffriamo. Sembra una partita destinata ai tempi supplementari. Poi arriva quell'ultimo pallone. Fabio Grosso entra in area. Il contatto. L'arbi facebook
Ci sono immagini che restano impresse nella mente per sempre. Basta un dettaglio per riconoscerle. La @acffiorentina presenterà Fabio #Grosso il 9 luglio, a vent’anni dalla vittoria del mondiale di Berlino, e sui suoi social ci riporta alla mente il labbro arriccia - X x.com
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