Vent’anni fa Italia campione del mondo a Berlino Decisivo il rigore di Fabio Grosso nuovo allenatore della Fiorentina

Da firenzepost.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 luglio 2006, l’Italia vinse il Mondiale a Berlino grazie a un rigore di Fabio Grosso. Oggi, 9 luglio 2026, Grosso si presenta come nuovo allenatore della Fiorentina. La squadra, uscita con molte difficoltà dalla passata stagione, aspetta di vedere se l’ex campione potrà migliorare i risultati. La sua nomina segna un passo importante nel club, ma non ci sono ancora indicazioni sui risultati futuri.

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Oggi, 9 luglio 2026, Fabio Grosso si presenta come nuovo allenatore della Fiorentina. Se riuscirà a rilanciare una squadra uscita assai malmessa dalla passata stagione, ancora non si può sapere. E' storia, invece, quello che Grosso fece vent'anni fa in questa stessa data, ossia 9 luglio 2006: con il suo ultimo rigore contro la Francia, Lippi e la panchina azzurra corsero in campo ad abbracciarlo. E l'Italia alzò la sua quarta Coppa del mondo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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