L’ambiguità sull’intelligenza artificiale ha un costo strategico L’analisi di Irdi
Il direttore generale di AgID ha partecipato alla World Artificial Intelligence Conference, suscitando discussioni sulla posizione dell’Italia riguardo all’intelligenza artificiale. La sua presenza ha portato a un dibattito pubblico sulla strategia nazionale in materia di tecnologia, evidenziando le incertezze e le scelte ancora aperte nel settore. La conferenza ha visto interventi di esperti e rappresentanti di diversi paesi, con vari approcci e priorità sullo sviluppo e regolamentazione dell’intelligenza artificiale.
Le domande sollevate dalla partecipazione del direttore generale di AgID, Mario Nobile, alla World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai hanno riportato al centro del dibattito un tema destinato a diventare sempre più rilevante: fino a che punto è ancora possibile muoversi tra gli ecosistemi dell’intelligenza artificiale sviluppati da Stati Uniti e Cina senza compiere una scelta strategica? Per Beniamino Irdi, ceo di HighGround, Head of Strategic and International Affairs di Deloitte Legal e Senior Fellow del German Marshall Fund degli Stati Uniti, questa domanda non riguarda soltanto l’Italia. Riguarda, più in generale, il modo in cui governi, imprese e istituzioni stanno affrontando una competizione tecnologica destinata a ridefinire gli equilibri geopolitici dei prossimi decenni. 🔗 Leggi su Formiche.net
Linee Guida AgID per lIntelligenza Artificiale nella PA: Sviluppo, Procurement e Sovranità Digitale
Notizie e thread social correlati
Amazon è già piena di libri sull’hantavirus scritti dall’intelligenza artificiale: l’analisi degli instant bookSu Amazon si trovano numerosi libri sull'hantavirus, scritti dall'intelligenza artificiale, che cercano di offrire analisi e approfondimenti sul...
Leggi anche: Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale: cosa prevede
L’ambiguità sull’intelligenza artificiale ha un costo strategico. L’analisi di IrdiLe domande sollevate dalla partecipazione del direttore generale di AgID, Mario Nobile, alla World Artificial Intelligence Conference (WAIC) di Shanghai hanno riportato al centro del dibattito un tema ... formiche.net
Italia, AI. Perché tra Cina e Usa non c’è spazio per ambiguità. L’analisi di RibouaLa partecipazione del direttore generale dell’AgID, Mario Nobile, alla World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Cina, poco dopo l’adesione dell’Italia alla Joint Statement on AI Opportunity, ... formiche.net