L’ambiguità sull’intelligenza artificiale ha un costo strategico L’analisi di Irdi

Notizia in breve

Il direttore generale di AgID ha partecipato alla World Artificial Intelligence Conference, suscitando discussioni sulla posizione dell’Italia riguardo all’intelligenza artificiale. La sua presenza ha portato a un dibattito pubblico sulla strategia nazionale in materia di tecnologia, evidenziando le incertezze e le scelte ancora aperte nel settore. La conferenza ha visto interventi di esperti e rappresentanti di diversi paesi, con vari approcci e priorità sullo sviluppo e regolamentazione dell’intelligenza artificiale.