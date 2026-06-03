Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale | cosa prevede

Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale. L’atto introduce un sistema di controlli volontari sui modelli più avanzati, con regole meno restrittive rispetto alla bozza precedente che aveva bloccato poche settimane fa. La misura prevede l’adozione di linee guida per le aziende che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale, senza imporre limiti obbligatori. Non sono previste sanzioni o obblighi stringenti.

Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale che introduce un sistema di controlli volontari sui modelli più avanzati, ridimensionando però le misure previste nella bozza che aveva bloccato poche settimane fa. Il provvedimento, firmato in forma riservata senza la cerimonia pubblica inizialmente programmata, come spiega Politico, rappresenta l’ultimo capitolo del confronto che da mesi divide la Casa Bianca sul modo in cui affrontare i rischi e le opportunità dell’intelligenza artificiale. Cosa prevede l’ordine di Trump sull’Intelligenza artificiale. L’ordine concede alle agenzie federali l’accesso ai modelli di IA avanzati sviluppati dai principali laboratori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Trump signs mail-in voting executive order

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