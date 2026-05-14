Amazon è già piena di libri sull'hantavirus scritti dall'intelligenza artificiale | l'analisi degli instant book
Su Amazon si trovano numerosi libri sull'hantavirus, scritti dall'intelligenza artificiale, che cercano di offrire analisi e approfondimenti sul virus responsabile dei contagi avvenuti a bordo della nave Hondius. Questi titoli sono disponibili come instant book e spesso presentano informazioni che promettono di svelare dettagli sul contagio e sulle caratteristiche del virus. La presenza di questi volumi evidenzia come il tema abbia attirato l'attenzione di autori digitali e lettori interessati a conoscere meglio la vicenda.
Su Amazon sono già spuntate decine di libri sull'hantavirus che promettono approfondimenti o vere e proprie rivelazioni riguardo al virus che ha contagiato i passeggeri della Hondius. Li abbiamo analizzati e nessuno di questi titoli sembra scritto da un umano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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