L’alta pressione si indebolisce | attenzione ai temporali

Da bergamonews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'alta pressione che ha portato il caldo prosegue sull'Europa occidentale e il Mediterraneo, ma si indebolisce sull’Europa centrale. Questa diminuzione di intensità favorisce l’arrivo di correnti atlantiche più fresche, che si avvicinano alle Alpi. Di conseguenza, si prevede un calo delle temperature e un aumento di instabilità atmosferica anche nella nostra regione, con possibili temporali.

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L’alta pressione responsabile di questa prolungata ondata di caldo continuerà a interessare l’Europa occidentale e il Mediterraneo, ma tende ad indebolirsi sull’Europa centrale, permettendo l’avvicinamento alle Alpi di più fresche corrente atlantiche, che apriranno la strada a un periodo più fresco e instabile anche sulla nostra regione. Le temperature iniziano gradualmente a diminuire e nei prossimi giorni torneranno su valori più in linea con il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 21 luglio 2026 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo variabilmente nuvoloso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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