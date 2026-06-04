Nel corso del weekend, alcune zone del Nord e del basso Adriatico hanno registrato temporali e piogge, mentre nel resto del paese il cielo è rimasto più sereno. Da domenica, l’alta pressione si è rafforzata, portando condizioni più stabili e temperature in crescita su tutta la penisola. La situazione meteorologica ha mostrato un passaggio tra temporali intermittenti e giornate di sole, con un miglioramento generale nelle ore successive.

Roma - Sabato qualche disturbo tra Nord e basso Adriatico, poi da domenica torna una fase più stabile con temperature in aumento su tutta la Penisola. Il prossimo weekend si aprirà con qualche incertezza meteorologica su parte dell’Italia, ma il quadro generale tenderà rapidamente verso un miglioramento. Dopo il passaggio della perturbazione attesa tra giovedì e venerdì su alcune regioni del Nord e del Centro, sabato mattina gli ultimi effetti del fronte interesseranno soprattutto il basso Adriatico, con residui fenomeni tra Puglia centro-settentrionale e Basilicata. Si tratterà di piogge generalmente deboli e localizzate, destinate a lasciare spazio a schiarite sempre più ampie già nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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© Abruzzo24ore.tv - Weekend tra sole e temporali: l’alta pressione si riprende l’Italia

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