L’alta pressione domina l’Europa occidentale e centrale, portando stabilità in Italia. La giornata del 25 maggio 2026 si presenta con temperature in aumento e molte ore di sole. Tuttavia, si prevede anche la possibilità di temporali in quota, che interessano alcune zone del Paese. La situazione meteorologica si mantiene stabile, con condizioni di bel tempo diffuse e poche variazioni rispetto ai giorni precedenti.

L’alta pressione dominerà l’Europa occidentale e centrale in questa lunedì 25 maggio 2026, garantendo all’Italia una stabilità meteorologica caratterizzata da un marcato aumento delle temperature e ampi periodi di soleggiamento. L’azione anticiclonica che interessa il continente consolida la propria struttura, mantenendo le perturbazioni atlantiche ben lontane dalle nostre coste. La situazione climatica attuale vede il territorio italiano pienamente coinvolto da questo regime di alta pressione, che porterà a valori termici diffusamente superiori alle medie stagionali. Sebbene il tempo resti prevalentemente stabile, il riscaldamento diurno previsto per le ore pomeridiane potrebbe innescare alcuni fenomeni locali nelle zone montuose. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, l’alta pressione scalda l’Italia: allerta temporali in quota

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Lunedì 16 febbraio 2026

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