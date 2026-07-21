L' Aia premia La Penna come il miglior arbitro della Serie A

L'AIA ha premiato Federico La Penna come miglior arbitro della scorsa stagione di Serie A. La decisione è stata comunicata dal Comitato Nazionale. La Penna ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale. La scelta si basa sui risultati e sulle prestazioni durante le partite della stagione. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni ufficiali del premio.

L'AIA ha premiato Federico La Penna riconoscendolo come il migliore arbitro della scorsa stagione di Serie A*.* Il Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri ha infatti deciso di assegnargli il Premio Giovanni Mauro come riconoscimento "all'Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva 20262026". LA NOTA DELLA SEZIONE DI ROMA 1 "Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha deliberato i Premi Nazionali per la Stagione Sportiva 20252026. Al nostro Federico La Penna va il prestigioso Premio Giovanni Mauro come riconoscimento “all’Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva 20262026”. 🔗 Leggi su Mediagol.it

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LA PENNA MIGLIOR ARBITRO UNA PROVOCAZIONE O UN SEGNALE

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