L’AIA ha deciso di premiare l’arbitro La Penna nonostante un errore durante Inter-Juve, quando ha assegnato un rosso a Kalulu. La decisione ha suscitato discussioni, ma l’organo arbitrale ha comunque riconosciuto la sua performance complessiva in Serie A, sottolineando che si è distinto più di altri. La premiazione ha sorpreso alcuni osservatori, considerando l’episodio controverso.

di Francesco Spagnolo L’AIA un po’ a sorpresa ha deciso di premiare La Penna nonostante il clamoroso rosso a Kalulu. Una scelta che è destinata a far discutere. Il mondo del calcio non smette mai di stupire, specialmente quando si parla di decisioni arbitrali che lasciano tifosi e addetti ai lavori a bocca aperta. L’ultimo caso che sta facendo discutere riguarda una delle figure più chiacchierate della stagione. Il Comitato Nazionale dell’AIA ha deciso di assegnare a Federico La Penna il ‘Premio Giovanni Mauro’. Sì, proprio il fischietto protagonista della serie di strafalcioni che nel corso di Inter Juventus dello scorso 14 febbraio aveva lasciato la Juve in dieci per l’espulsione di Kalulu, per la gioia di Alessandro Bastoni, che aveva simulato di subire fallo dal difensore frances e. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - L’AIA premia La Penna nonostante il clamoroso errore in Inter-Juve: «Si è distinto più di tutti in Serie A»

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