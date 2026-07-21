Lago di Como bambina si tuffa e non riemerge | in corso le ricerche

Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como in un’area vietata alla balneazione ed è scomparsa. Le ricerche sono in corso con l’intervento di sommozzatori e altri operatori. La zona interessata è stata immediatamente delimitata e monitorata. Le operazioni di ricerca continuano senza soste nella speranza di ritrovare la bambina.

La bambina di 10 anni si è tuffata in un punto in cui ci sarebbe stato il divieto di balneazione. Si stanno svolgendo le ricerche con l’aiuto dei sommozzatori Si stanno svolgendo senza sostale ricerche di una bambina di 10 anni che si è tuffata nel lago di Como senza riemerge. L’incidente drammatico si è verificato nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco con le squadre dei sommozzatori. Presenti anche i sanitari del 118 con l’elicottero e la Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione la piccola era in compagnia dei genitori e si sarebbe tuffata nel lago nel tratto di fronte al Tempio Voltiano. Un punto tristemente noto perché in passato si sono verificati già diversi episodi di annegamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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