Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como e non è riemersa. Le ricerche sono in corso nelle acque davanti ai giardini pubblici, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con canotti e droni, ma finora non è stata trovata traccia della bambina. Le operazioni di ricerca continuano nel tentativo di ritrovarla.

Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione.Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Bambina di 10 anni si tuffa nel Lago di Como e non riemerge: ricerche in corso

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Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitori. Ricerche in corsoUna bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como, davanti ai giardini pubblici e di fronte al Tempio Voltiano.

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In corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di #Como di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere x.com

Como, bimba di 10 anni si tuffa nel lago e scompare: ricerche in corsoLa piccola era con i genitori davanti al Tempio Voltiano. Vigili del fuoco e polizia al lavoro in una zona vietata alla balneazione. msn.com

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