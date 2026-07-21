Laghi di Sabaudia e Fondi l’allarme di Legambiente | quattro punti fortemente inquinati

Tre punti sul lago di Sabaudia, uno sul lago di Fogliano e uno su quello di Fondi sono stati segnalati come fortemente inquinati. L’allarme è stato diffuso da Legambiente, che ha evidenziato concentrazioni elevate di inquinanti in queste aree. La provincia di Latina presenta il maggior numero di punti critici, secondo le analisi condotte dall’associazione ecologista.

Latina, 21 luglio 2026 – Il rosso si concentra soprattutto in provincia di Latina. Tre punti fortemente inquinati si trovano a Sabaudia, un altro sul lago di Fogliano e uno sul lago di Fondi. Nel resto del Lazio, invece, la maggior parte dei campionamenti restituisce risultati entro i limiti, con una sola eccezione sul lago di Bolsena. È la fotografia tracciata dalle analisi della Goletta dei Laghi 2026. Complessivamente sono stati esaminati 24 punti distribuiti tra dieci laghi del Lazio: 18 hanno superato il controllo, cinque sono risultati fortemente inquinati e uno inquinato. Sabaudia, tre punti su tre fortemente inquinati. La situazione più critica emerge sul lago di Sabaudia, dove tutti e tre i punti analizzati sono stati classificati come fortemente inquinati. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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