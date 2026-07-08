Bene il lago d’Iseo, molto male il Lago di Garda. Questo in sintesi il risultato della ventunesima edizione della Goletta dei Laghi, la campagna storica di Legambiente che monitora lo stato di salute dei bacini attraverso analisi scientifiche. Promosso il Lago D'Iseo, dove i 5 campioni prelevati la totalità è risultata “entro i limiti di legge” alle analisi microbiologiche: la foce del torrente Calchere a Sulzano (BS), lo sfioratore nel canale industriale a Pisogne (BS), lo sfioratore comunale nel canale industriale sempre a Pisogne (BS), la foce del fiume Oglio a Costa Volpino (BG), il canale presso la spiaggia “Bar delle Rose” a Costa Volpino (BG) e la foce del torrente Borlezza a Castro (BG). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Laghi inquinati, Legambiente promuove quello di Iseo, ma boccia il Garda

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