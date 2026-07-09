I quattro principali laghi lombardi sono in condizioni di stress, con livelli elevati di sfruttamento e inquinamento. Legambiente segnala che la sponda bresciana del lago di Garda e quella lombarda del lago Maggiore sono tra le aree più colpite. La situazione richiede interventi immediati per aumentare le protezioni e ridurre l’impatto ambientale. Nessuna informazione è stata fornita su azioni specifiche o responsabilità.

I quattro grandi laghi lombardi, secondo Legambiente e il suo Cigno Verde, sono in sofferenza. In cima alla lista ci sono la sponda bresciana del lago di Garda e quella lombarda del lago Maggiore. Molto bene, invece sul lago d’Iseo e sul "quinto" fratello monitorato, il lago Ceresio: un lago minore molto amato e frequentato. Sta nella media ma è in via di miglioramento il lago di Como. Su 30 punti campionati dai volontari del Cigno Verde nei laghi d’Iseo, Garda, Lario, Ceresio e Maggiore, il 50% è risultato oltre i limiti di legge. Ben 11 aree le cui acque sono state controllate hanno ricevuto il bollino di "fortemente inquinato" e 4 di "inquinato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laghi stressati e sotto pressione. Troppo sfruttati e inquinati. Legambiente: subito più tutele

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