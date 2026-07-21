Tre laghi del Lazio risultano fortemente inquinati secondo il rapporto Goletta dei Laghi 2026 di Legambiente, mentre Bracciano e Albano rientrano nei limiti di legge. L'indagine evidenzia uno stato di inquinamento elevato in alcune aree, mentre altri bacini della provincia di Roma sono considerati in buono stato. La relazione si concentra sui livelli di inquinamento delle acque e sulla differenza tra i vari laghi della regione.

L'inquinamento continua a tormentare i laghi del Lazio. O, almeno, alcuni di essi. Secondo l'analisi Goletta dei Laghi 2026, promossa da Legambiente, tre specchi d'acqua pontini risultano «fortemente inquinati», mentre i principali bacini della provincia di Roma confermano un buono stato di salute. Quando si ragiona di natura e ambiente, però, non è opportuno fare una «media». Gli esperti hanno raccolto i dati da 24 punti monitorati in dieci laghi: 18 campioni (il 75%) sono risultati entro i limiti di legge, cinque «fortemente inquinati» e uno «inquinato». Le situazioni più critiche si concentrano ancora una volta nella provincia di Latina, mentre Bracciano, Albano, Vico, Canterno, Turano e Salto confermano un quadro sostanzialmente positivo. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Laghi del Lazio, rapporto di Legambiente sulla loro salute: tre molto inquinati, Bracciano e Albano entro i limiti

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