Marie-France van Heel ha indossato un abito di Victoria Beckham durante il suo debutto come first lady a Downing Street. La scelta di un marchio britannico e di un designer noto rappresenta una decisione insolita per lei, che di solito mantiene un profilo discreto. La signora Burnham, che non è mai stata molto visibile pubblicamente, ha optato per questa selezione di abbigliamento senza preavviso. La presenza di Beckham nel guardaroba di van Heel ha attirato l'attenzione dei media.

Non era scontato che Marie-France van Heel scegliesse non solo un brand britannico ma anche un nome così noto. La signora Burnham ha sempre tenuto un profilo piuttosto basso, difficile quindi fare previsioni. Tuttavia l'esperta di marketing ribattezzata «la ragazza più cool del college», menzionando la definizione che si era conquistata quando ha cominciato a uscire con il ragazzo con il pallino della politica, sapeva che quello scatto sarebbe stato consegnato alla storia e che quella storia in qualche modo andava vestita. Ne sono passate di prime dame e di premier negli ultimi dieci anni di fronte a quel portone. Frankie, così è chiamata dagli intimi, ha sicuramente sfogliato l'album dei ricordi prima di decidere il suo look anche perché la moda è stato un argomento scivoloso per alcune di loro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lady Victoria Beckham entra a Downing Street: Marie-France van Heel ha scelto un abito firmato dalla designer per il suo debutto da first lady

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