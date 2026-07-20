La cantante ha scelto un abito firmato Victoria Beckham per il suo matrimonio, anche se non aveva mai immaginato le proprie nozze. In un'intervista a Vogue, ha dichiarato di amare i matrimoni e di divertirsi molto partecipando a quelli degli altri. La scelta dell’abito è stata fatta con l’aiuto di un’amica, senza risparmiarsi.

La cantante non si è risparmiata, nonostante - come ammette in un'intervista a Vogue - non abbia mai fantasticato sulle sue nozze: «Adoro i matrimoni, quando vado a quelli degli altri mi diverto sempre molto. Però non sono mai stata una ragazza che sognava il suo abito da sposa». Tuttavia, le cose cambiano. Ed ecco Mel C con due abiti bianchi griffati Victoria Beckham: una Spice Girl che veste una Spice Girl. «Stavo cenando con Melanie e le ho chiesto cosa stesse facendo», racconta Victoria Beckham, che aggiunge: «Mi ha detto che sarebbe partita per l'Australia due giorni dopo e che si sarebbe sposata. Quando le ho chiesto cosa avrebbe indossato, mi ha detto che aveva ordinato uno dei miei abiti, ma che non le stava bene e non aveva avuto il tempo di farlo modificare prima di partire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando l'abito per il tuo matrimonio te lo disegna un'amica: Mel C si sposa in un abito firmato Victoria Beckham

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