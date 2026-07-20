Quando l' abito per il tuo matrimonio te lo disegna un' amica | Mel C si sposa in un abito firmato Victoria Beckham
La cantante ha scelto un abito firmato Victoria Beckham per il suo matrimonio, anche se non aveva mai immaginato le proprie nozze. In un'intervista a Vogue, ha dichiarato di amare i matrimoni e di divertirsi molto partecipando a quelli degli altri. La scelta dell’abito è stata fatta con l’aiuto di un’amica, senza risparmiarsi.
La cantante non si è risparmiata, nonostante - come ammette in un'intervista a Vogue - non abbia mai fantasticato sulle sue nozze: «Adoro i matrimoni, quando vado a quelli degli altri mi diverto sempre molto. Però non sono mai stata una ragazza che sognava il suo abito da sposa». Tuttavia, le cose cambiano. Ed ecco Mel C con due abiti bianchi griffati Victoria Beckham: una Spice Girl che veste una Spice Girl. «Stavo cenando con Melanie e le ho chiesto cosa stesse facendo», racconta Victoria Beckham, che aggiunge: «Mi ha detto che sarebbe partita per l'Australia due giorni dopo e che si sarebbe sposata. Quando le ho chiesto cosa avrebbe indossato, mi ha detto che aveva ordinato uno dei miei abiti, ma che non le stava bene e non aveva avuto il tempo di farlo modificare prima di partire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
SHOCK: IL MIO MIGLIORE AMICO AMADOU SCOPPIA A PIANGERE DOPO AVER LETTO I COMMENTI ONLINE SU DI LUI!
Notizie e thread social correlati
Quando l'abito da sposa te lo disegna un'amica: Mel C si sposa in un abito firmato Victoria BeckhamUna cantante ha scelto un abito da sposa disegnato da un'amica stilista per il suo matrimonio.
L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'eraL'ex cantante delle Spice Girls Mel C si è sposata con il modello Chris Dingwall in un matrimonio con pochi invitati, tra amici e parenti.
Temi più discussi: Victoria Beckham ai Mondiali: il look da WAG 20 anni dopo e il meme già virale; L'ex Spice Girl Mel C si è spostata con il modello Chris Dingwall in un abito disegnato da Victoria Beckham. Ecco chi c'era; Victoria Beckham dedica il suo profumo più evocativo a Portofino; Mel C, l'ex Spice Girl si è sposata con il modello Chris Dingwall.
Sia per la cerimonia in Australia, sia per quella in Inghilterra, Sporty Spice non ha dubbi: la scelta giusta è un abito di Posh Spice. Per il primo sì, addirittura, è Victoria Beckham a prestarle un vestito del suo guardaroba x.com
Non riesco a credere che siano già passati 30 anni da quando è uscito Wannabe. Il singolo di debutto che ha cambiato per sempre le nostre vite. Nel suo messaggio, @victoriabeckham ha voluto ringraziare i fan per l’affetto dimostrato in tutti questi anni e l facebook
Quando l'abito da sposa te lo disegna un'amica: Mel C si sposa in un abito firmato Victoria BeckhamSia per la cerimonia in Australia, sia per quella in Inghilterra, Sporty Spice non ha dubbi: la scelta giusta è un abito di Posh Spice. Per il primo sì, addirittura, è Victoria Beckham a prestarle u ... vanityfair.it
David Beckham nominato cavaliere da Re Carlo: la cerimonia a Windsor, l'abito disegnato da Victoria (che da oggi cambia nome)Dopo anni di delusioni, l'ex capitano della nazionale inglese è stato nominato cavaliere. Accanto a lui la moglie Victoria, che indossava un elegante abito lungo nero e un cappello con la veletta, e i ... ilmessaggero.it