Una cantante ha scelto un abito da sposa disegnato da un'amica stilista per il suo matrimonio. La donna ha dichiarato di non aver mai immaginato il suo giorno speciale, anche se apprezza i matrimoni degli altri. L'abito è firmato da una nota stilista e la cantante ha condiviso di aver deciso di indossarlo senza particolari aspettative. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati.

La cantante non si è risparmiata, nonostante - come ammette in un'intervista a Vogue - non abbia mai fantasticato sulle sue nozze: «Adoro i matrimoni, quando vado a quelli degli altri mi diverto sempre molto. Però non sono mai stata una ragazza che sognava il suo abito da sposa». Tuttavia, le cose cambiano. Ed ecco Mel C con due abiti bianchi griffati Victoria Beckham: una Spice Girl che veste una Spice Girl. «Stavo cenando con Melanie e le ho chiesto cosa stesse facendo», racconta Victoria Beckham, che aggiunge: «Mi ha detto che sarebbe partita per l'Australia due giorni dopo e che si sarebbe sposata. Quando le ho chiesto cosa avrebbe indossato, mi ha detto che aveva ordinato uno dei miei abiti, ma che non le stava bene e non aveva avuto il tempo di farlo modificare prima di partire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Quando l'abito da sposa te lo disegna un'amica: Mel C si sposa in un abito firmato Victoria Beckham

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PROPOSTA DI MATRIMONIO! NICOLE E IL SUO FIDANZATO SI SPOSANO

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