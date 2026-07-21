lady brexit massacrata con 21 colpi di martello alla testa alla sbarra 28enne accusato di omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 28 anni è stato accusato di aver ucciso una donna di 78 anni, nota come Lady Brexit, nel suo domicilio nel Devon l’8 luglio. Secondo le ricostruzioni, la vittima è stata colpita alla testa 21 volte con un martello. La donna, figura nota nella destra britannica, è deceduta a seguito delle ferite riportate. L’arresto è avvenuto dopo le indagini sulle cause del decesso e sui movimenti dell’uomo prima dell’evento. La procura ha formalizzato l’accusa di omicidio.