Lady Brexit massacrata con 21 colpi di martello alla testa Alla sbarra 28enne accusato di omicidio
Un uomo di 28 anni è stato accusato di aver ucciso una donna di 78 anni, nota come Lady Brexit, nel suo domicilio nel Devon l’8 luglio. Secondo le ricostruzioni, la vittima è stata colpita alla testa 21 volte con un martello. La donna, figura nota nella destra britannica, è deceduta a seguito delle ferite riportate. L’arresto è avvenuto dopo le indagini sulle cause del decesso e sui movimenti dell’uomo prima dell’evento. La procura ha formalizzato l’accusa di omicidio.
Ann Widdecombe, la 78enne figura notissima della destra britannica soprannominata «Lady Brexit», è stata uccisa dopo essere stata colpita alla testa 21 volte con un martello nella sua abitazione nel Devon l’8 luglio scorso. Lo ha riferito il pubblico ministero nel corso dell’udienza alla Westminster Magistrates' Court di Londra dove è comparso il 28enne Joshua Kerry, incriminato per il brutale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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