Un uomo di 28 anni è stato arrestato in relazione all’omicidio dell’ex deputata britannica e ministro conservatore Ann Widdecombe. Le autorità non hanno ancora chiarito il movente dell’omicidio, né fornito dettagli sulla ricostruzione dei fatti. L’indagine prosegue per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’ex parlamentare. Restano ancora molte domande senza risposta, e le autorità continuano a lavorare per chiarire la dinamica dell’accaduto.

I dubbi si rincorrono, dal movente alle ricostruzioni della vicenda e l’omicidio dell’ex deputata britannica e ministro conservatore, Ann Widdecombe resta ancora un mistero. Uccisa in settimana a 78 anni nella sua casa in Devon, la paladina Brexit sarebbe stata uccisa un giorno prima del suo ritrovamento, avvenuto poco dopo mezzogiorno di giovedì scorso, in una pozza di sangue. Intanto, le indagini proseguono e ungiovane uomo di 28 anni è stato arrestatosabato sera in un’abitazione del South Yorkshire finendo in custodia cautelare della polizia. Si tratterebbe di un cittadino britannico bianco. La nuova svolta arriva all’indomani dell’altro arresto condotto dagli agenti nei confronti diun 26enne fermato lo scorso venerdì e rilasciatoieri poiché definito “estraneo ai fatti“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giallo Lady Brexit, arrestato un 28enne per l’omicidio dell’ex deputata Widdecombe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Widdecombe, arrestato un 28enne per l’omicidio dell’ex deputata nel Regno UnitoUn uomo di 28 anni è stato arrestato nel South Yorkshire con l’accusa di aver ucciso l’ex deputata britannica.

Leggi anche: Regno Unito, arrestato un uomo per l’omicidio dell’ex deputata Ann Widdecombe: chi era la paladina della Brexit e fedelissima di Farage

Argomenti più discussi: Il mistero Lady Brexit: rilasciato un sospetto. È ancora caccia al killer; C’è un nuovo sospettato per l’omicidio di Lady Brexit Ann Widdecombe; Uccisa Ann Widecombe star della tv e lady Brexit | rilasciato l’uomo accusato dell’omicidio esclusa la pista terroristica.

GIALLO SU 'LADY BREXIT' - IN REGNO UNITO E’ STATA UCCISA ANN WIDDECOMBE, EX MINISTRA... x.com

Trovata morta Lady Brexit: arrestato uomo 26enneLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Trovata morta Lady Brexit: arrestato uomo 26enne pubblicato il 11 Luglio 2026 a firma di Sabrina Provenzani ... ilfattoquotidiano.it