Uccisa Ann Widecombe star della tv e lady Brexit | rilasciato l’uomo accusato dell’omicidio esclusa la pista terroristica

Notizia in breve

È stato rilasciato l’uomo sospettato dell’omicidio di Ann Widdecombe, 78 anni, nota figura politica e televisiva britannica. La polizia ha escluso che il caso sia collegato a motivi terroristici. La donna, nota per il suo ruolo nel Partito conservatore e nel Brexit Party, è stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’episodio senza avanzare ulteriori ipotesi ufficiali.