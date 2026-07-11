Uccisa Ann Widecombe star della tv e lady Brexit | rilasciato l’uomo accusato dell’omicidio esclusa la pista terroristica

Da secoloditalia.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato rilasciato l’uomo sospettato dell’omicidio di Ann Widdecombe, 78 anni, nota figura politica e televisiva britannica. La polizia ha escluso che il caso sia collegato a motivi terroristici. La donna, nota per il suo ruolo nel Partito conservatore e nel Brexit Party, è stata trovata morta in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’episodio senza avanzare ulteriori ipotesi ufficiali.

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È   giallo sul caso della  morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell’intrattenimento televisivo britannico e pasionaria euro-scettica, transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party (trasformatosi poi in Reform Uk) di Nigel Farage. Per il suo  omicidio, la polizia britannica ha annunciato  l’arresto di un 26enne, rilasciato  la mattina di sabato. La polizia, citata da Sky News, avrebbe detti che il giovane non è più coinvolto nelle indagini. È mistero sul suo decesso. Si tratta di un cittadino britannico, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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