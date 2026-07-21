In meno di un anno, l’ambulatorio per l’Adhd degli adulti ha ricevuto oltre 130 richieste di accesso. L’ambulatorio, situato in provincia di Varese, si occupa di diagnosi e trattamento per adulti con diagnosi di ADHD. La domanda di assistenza è cresciuta rapidamente, evidenziando un aumento di casi tra gli adulti. I dati sono stati comunicati dall’azienda sanitaria locale, senza ulteriori dettagli sui pazienti o sui tempi di attesa.

Malnate (Varese) – In meno di un anno di attività sono oltre 130 le richieste di accesso arrivate all’ambulatorio specialistico di secondo livello per l’Adhd dell’adulto di Asst Sette Laghi. Un dato che conferma quanto fosse necessario un servizio dedicato a una condizione ancora oggi spesso sottodiagnosticata. L’ambulatorio opera in collaborazione con i Centri psicosociali, la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, i Servizi per le dipendenze e gli altri servizi della rete della salute mentale. Da settembre 2025 a giugno 2026 sono stati presi in carico 67 pazienti; 63 hanno già effettuato almeno una visita psichiatrica e per 12 è stato completato il percorso di valutazione diagnostica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Adhd negli adulti: boom di richieste per l’ambulatorio

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ADHD negli Adulti: Hai questi sintomi senza saperlo

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