Un nuovo ambulatorio multidisciplinare dedicato alla sarcopenia negli anziani è stato aperto presso l’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa. L’ambulatorio si occupa di valutare e trattare questa condizione, che colpisce spesso le persone anziane, coinvolgendo diversi specialisti. La struttura si trova all’interno della stessa azienda sanitaria e mira a offrire un percorso di diagnosi e cura più coordinato per i pazienti. L’apertura è avvenuta il 14 luglio 2026.

Pisa, 14 luglio 2026 – All’interno dell’Azienda ospedaliero universitaria pisana è stato strutturato un ambulatorio multidisciplinare dedicato alla prevenzione, diagnosi e terapia della sarcopenia, una sindrome caratterizzata dalla perdita progressiva e generalizzata di massa muscolare, forza e performance muscolare che si associa a disabilità fisica, riduzione della qualità di vita e aumento del rischio di cadute. Il percorso assistenziale in Aoup dedicato a questa malattia muscolare nasce dalla collaborazione tra l’Unità operativa di Geriatria, la Sezione dipartimentale Professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione, il servizio dietetico e i fisioterapisti e il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità: in Aoup nasce l’ambulatorio multidisciplinare per la sarcopenia negli anziani

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