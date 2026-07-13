In Aoup è stato istituito un ambulatorio multidisciplinare dedicato alla prevenzione, diagnosi e trattamento della sarcopenia negli anziani. L’iniziativa mira a offrire un servizio specializzato per affrontare questa condizione, che interessa la perdita di massa muscolare con l’età. L’ambulatorio coinvolge diverse figure professionali e si concentra sulla gestione clinica e sulla valutazione dei pazienti. La struttura si trova all’interno dell’ospedale e sarà attiva per tutto l’anno.

Pisa, 13 luglio 2026 - In Aoup è stato strutturato un ambulatorio multidisciplinare dedicato alla prevenzione, diagnosi e terapia della sarcopenia, una sindrome caratterizzata dalla perdita progressiva e generalizzata di massa muscolare, forza e performance muscolare che si associa a disabilità fisica, riduzione della qualità di vita e aumento del rischio di cadute. Il percorso assistenziale in Aoup dedicato a questa malattia muscolare nasce dalla collaborazione tra l’Unità operativa di Geriatria, la Sezione dipartimentale professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione, il servizio dietetico e i fisioterapisti e il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In Aoup nasce l’ambulatorio per combattere la sarcopenia negli anziani

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