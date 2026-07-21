Il cantante annuncia il ritorno sui palchi dopo essere guarito. Dopo un periodo di fermo, aveva timori di non poter più esibirsi. Ora, con entusiasmo, conferma che il tour riprende. La sua ripresa è stata comunicata tramite un messaggio pubblico, in cui esprime gioia di riprendere l’attività artistica. Non sono stati forniti dettagli sulle date o le tappe del tour.

“Temevo, in quel periodo di fermo, che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Oggi posso dire con assoluta gioia e grande entusiasmo che il viaggio continua”. Così Claudio Baglioni, guarito da una grave polmonite, ha annunciato il ritorno sul palco. Una rinascita. Si parte da Piazza Siena. Durante la convalescenza, il cantautore romano racconta di aver ripercorso quasi sessant’anni di musica, concerti e parole, riscoprendo alcuni dei momenti più importanti della sua storia. Da quella riflessione è nata la decisione di trasformare il GrandTour in un viaggio ancora più simbolico, con un punto di partenza e uno di arrivo che coincidono con i luoghi delle sue imprese live più memorabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La vita di Claudio Baglioni è “adesso”: il cantante è guarito e annuncia il ritorno del suo tour

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Claudio Baglioni annuncia il rinvio del tour a causa di una polmonite acuta

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