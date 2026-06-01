Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour “GrandTour, la vita è adesso” al 2027 a causa di problemi di salute. In un comunicato, il cantante ha spiegato di aver deciso di posticipare l’evento di un anno. La data originaria era prevista per il 2026. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle condizioni di salute è stato fornito. La decisione è stata comunicata ai fan e agli organizzatori.

ROMA- Problemi di salute per Claudio Baglio che, attraverso un comunicato, ha fatto sapere di aver rinviato di un anno il “GrandTour, la vita è adesso”. Il tour che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno prossimo in piazza San Marco a Venezia, è posticipato – si legge nella nota – al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Claudio Baglioni: problemi di salute. Rinviato al 2027 il “GrandTour, la vita è adesso”

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