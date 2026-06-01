Claudio Baglioni colpito da una polmonite | concerti annullati tour ' La vita è adesso' spostato al 2027

Il tour ‘La vita è adesso’ di Claudio Baglioni, previsto per lunedì 29 giugno a Venezia, è stato spostato al 2027. Il cantante è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che ha portato all’annullamento dei concerti. La decisione è stata comunicata tramite il profilo Facebook ufficiale del cantante. I concerti previsti nelle prossime settimane sono stati cancellati o rinviati.

Dal profilo Facebook ufficiale di Claudio Baglioni, il team annuncia che il tour ‘La vita è adesso’ che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, verrà posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore romano. Novanta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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CLAUDIO BAGLIONI live Concerto di Natale 2025 al Senato

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Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027Claudio Baglioni ha annullato le date del suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta.

Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il «GrandTour La vita è adesso» slitta al 2027: c'erano date a Caserta, Pompei e PaestumClaudio Baglioni è stato fermato da una polmonite interstiziale acuta, che ha richiesto circa tre mesi di cure e riposo.

Temi più discussi: Claudio Baglioni ha una polmonite interstiziale acuta, rimandato al 2027 il 'Grandtour'; Pompei, da Claudio Baglioni e Riccardo Muti: a giugno la terza stagione di concerti estivi nel Parco archeologico - Il Portico; Concerti estivi a Cattolica: in arrivo sul palco dell'Arena della Regina 10 big. Tra gli ospiti anche Baglioni e Sal Da Vinci; Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo: Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena.

Il GrandTour La vita è adesso di Claudio Baglioni,che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno a Venezia,è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acutache ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.L’ufficio stamp x.com

Claudio Baglioni annulla il tour, concerti rinviati al prossimo anno: ha la polmonite interstizialeClaudio Baglioni è stato costretto a annullare il suo GrandTour – La vita è adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, per problemi di salute. Il ... tpi.it

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