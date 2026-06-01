Claudio Baglioni colpito da una polmonite | concerti annullati tour ' La vita è adesso' spostato al 2027

Da foggiatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tour ‘La vita è adesso’ di Claudio Baglioni, previsto per lunedì 29 giugno a Venezia, è stato spostato al 2027. Il cantante è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che ha portato all’annullamento dei concerti. La decisione è stata comunicata tramite il profilo Facebook ufficiale del cantante. I concerti previsti nelle prossime settimane sono stati cancellati o rinviati.

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Dal profilo Facebook ufficiale di Claudio Baglioni, il team annuncia che il tour ‘La vita è adesso’ che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, verrà posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito il cantautore romano. Novanta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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