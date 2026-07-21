La Visma pretende spiegazioni sui test notturni a Vingegaard | Perché a noi e perché in quelle modalità

La squadra di ciclismo ha richiesto chiarimenti sui test notturni eseguiti ai propri atleti, tra cui il capitano. I controlli sono stati effettuati senza preavviso e in orari insoliti. La squadra ha dichiarato di essere al lavoro per chiarire le ragioni di queste verifiche e di come possano aver influenzato la decisione di interrompere la partecipazione di uno dei corridori. La questione è attualmente sotto indagine.

Dopo i controlli a sorpresa ricevuti in piena notte a suo capitano e corridori, la Visma Lease a Bike ha chiesto precise spiegazioni su un evento che potrebbe aver inciso anche sul ritiro di Vingegaard: "Stiamo indagando". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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