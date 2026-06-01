Jonas Vingegaard si prende il Giro e la Tripla Corona la Visma lo incorona | Intessuto nella storia

Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d’Italia 2026, aggiudicandosi anche la Tripla Corona. La squadra Visma ha commentato che questo risultato è “intessuto nella storia”. Vingegaard ha dichiarato di aver provato un’emozione indescrivibile. La vittoria nel Giro gli permette di entrare in un gruppo ristretto di sette corridori ad aver raggiunto questa conquista. La corsa si è conclusa con il corridore in testa, mentre la squadra ha festeggiato il risultato.

Jonas Vingegaard ha conquistato il Giro d'Italia 2026 che gli ha permesso di abbracciare la "Triplice Corona", un traguardo conquistato solo da altri 7 corridori: "Emozione indescrivibile. E ora penserò al Tour". Dove sfiderà Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Even Jonas Vingegaard's Rivals Are Losing Hope - Giro d'Italia 2026 Stage 14

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