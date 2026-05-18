Galimberti | Noi italiani siamo razzisti perché abbiamo paura degli immigrati
Durante una recente apparizione televisiva, un noto filosofo ha commentato i fatti avvenuti a Modena, affermando che gli italiani sono razzisti a causa della paura nei confronti degli immigrati. Ha spiegato che questa paura deriva dalla percezione che gli immigrati possano essere più forti o più numerosi di quanto si immagini. Le sue parole si sono concentrate sulle emozioni che influenzano i comportamenti e le reazioni della popolazione locale in relazione ai flussi migratori.
Il filosofo Umberto Galimberti a In Onda su La7 sui fatti di Modena: "Siamo razzisti perché abbiamo paura che gli immigrati siano più forti di noi". Il parallelo con la caduta di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Bloccati a Dubai 200 studenti italiani, Farnesina: “Sono al sicuro in hotel”. Le famiglie: “Siamo preoccupati”Un gruppo di circa 200 studenti e studentesse è bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo: la Farnesina afferma che sono al sicuro,...
Collovati spiega: «Ecco perché noi italiani non abbiamo giocatori come Yildiz»Camavinga alla Juve? Ecco l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna: il costo Siani al miele su Palestra: «È il presente dell’Italia.