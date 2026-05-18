Galimberti | Noi italiani siamo razzisti perché abbiamo paura degli immigrati

Durante una recente apparizione televisiva, un noto filosofo ha commentato i fatti avvenuti a Modena, affermando che gli italiani sono razzisti a causa della paura nei confronti degli immigrati. Ha spiegato che questa paura deriva dalla percezione che gli immigrati possano essere più forti o più numerosi di quanto si immagini. Le sue parole si sono concentrate sulle emozioni che influenzano i comportamenti e le reazioni della popolazione locale in relazione ai flussi migratori.

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