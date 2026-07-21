la visita del papa a santa maria ecco come assistere alla messa

Il Comitato organizzatore ha comunicato le modalità di accesso alla Basilica di Santa Maria degli Angeli in vista della visita del Papa prevista per il 6 agosto. Sono state fornite indicazioni sui dettagli logistici e sulle procedure per assistere alla messa durante l’evento.

Papa Leone XIV arriva a Santa Maria degli Angeli fra due settimane (6 agosto) e in vista della visita, il Comitato organizzatore fa sapere quali saranno le disposizioni logistiche e le modalità di accesso all’area della Basilica. L’interno della chiesta sarà interamente riservato ai giovani partecipanti al " Go! Franciscan Youth Meeting ", già regolarmente registrati e accreditati. L’accesso al presbiterio per la concelebrazione è strettamente circoscritto ai cardinali, vescovi e sacerdoti che fanno già parte del programma ufficiale dell’evento e risultano integrati nella logistica dello stesso. Ciascun concelebrante è chiamato a portare con sé il proprio camice e la stola bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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