Quarant’anni fa Giovanni Paolo II a Santa Teresa | Ghizzoni celebra la visita del Papa

Quarant’anni fa, il Papa ha visitato Santa Teresa e celebrato una messa, evento che ha coinvolto molte persone. L’arcivescovo di Ravenna-Cervia ha officiato la funzione religiosa, alla quale hanno preso parte numerosi fedeli. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e partecipazione, con il ricordo di quella giornata ancora vivo tra i presenti. Ghizzoni ha commentato l’evento, sottolineando l’importanza di quella visita.

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