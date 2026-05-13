Quarant’anni fa Giovanni Paolo II a Santa Teresa | Ghizzoni celebra la visita del Papa
Quarant’anni fa, il Papa ha visitato Santa Teresa e celebrato una messa, evento che ha coinvolto molte persone. L’arcivescovo di Ravenna-Cervia ha officiato la funzione religiosa, alla quale hanno preso parte numerosi fedeli. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e partecipazione, con il ricordo di quella giornata ancora vivo tra i presenti. Ghizzoni ha commentato l’evento, sottolineando l’importanza di quella visita.
In tanti hanno partecipato alla Santa Messa celebrata dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni ieri sera, nella chiesa di Santa Teresa, a cui ha fatto seguito l’inaugurazione della mostra fotografica “Il Mosaico più bello di Ravenna” in occasione del 40° anniversario della visita di San Giovanni Paolo II alla fondazione religiosa. Fra i presenti c’erano volontari, operatori e personale dell’Opera, amici e conoscenti e alcuni ammalati della Cra Santa Teresa. La funzione, celebrata insieme al direttore dell’Opera di Santa Teresa, don Alain González Valdés, e al diacono Luciano Di Buò, è stata intensa nel ricordo di quell’incontro straordinario dell’11 maggio 1986 quando San Giovanni Paolo II incontrò gli ospiti, i bambini e i malati accolti a Santa Teresa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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