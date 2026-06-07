Oltre un milione di persone si sono radunate nella piazza principale di Madrid per partecipare alla messa celebrata dal Papa. La piazza era gremita di fedeli che hanno seguito la funzione religiosa. La famiglia reale era presente tra il pubblico. Durante l’evento, il Papa ha ricevuto le chiavi simboliche della città da parte delle autorità locali. La cerimonia si è svolta sotto un cielo sereno e con grande partecipazione popolare.

Papa Leone XIV ha celebrato poche ore fa una messa all’aperto nel centro di Madrid dinanzi a una folla che secondo le autorità ha raggiunto un milione e 200mila presenze in occasione della solennità del Corpus Domini. Alla fine Prevost, che ha ricevuto le chiavi della città, presiederà la tradizionale processione di questa ricorrenza particolarmente sentita in Spagna come manifestazione di orgoglio cattolico. Leone ha affidato in questo senso “una consegna per la Spagna di oggi e di domani: la religiosità che da secoli anima questo Paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi”. Fin dalle prime ore dell’alba una folla di fedeli si è radunata nella centrale plaza de Cibeles, occupando anche i viali adiacenti, ornati per l’occasione con composizioni floreali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Papa in Spagna, oltre un milione di fedeli alla Santa Messa nella piazza centrale di Madrid

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Papa Leone XIV a Madrid, oltre un milione di persone in piazza: «Siamo qui dalle 5 del mattino»

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