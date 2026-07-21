La Vision 3.0

Da zonawrestling.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un wrestler veterano ha annunciato la creazione di una sua fazione all’interno della WWE. La notizia è stata comunicata durante un evento recente, senza dettagli sui membri o sulla data di lancio ufficiale. La fazione dovrebbe essere formata da altri wrestler, ma al momento non sono stati forniti nomi o ulteriori informazioni. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan, mentre la WWE non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla formazione.

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L’idea che Seth Rollins, veterano ormai della WWE e grande parlatore al microfono, più per quantità che per qualità, fondasse una sua fazione che annoverasse giovani promesse, come Austin Theory e Bronson Reed, una stella in rampa di lancio, come Bron Breakker, forse il miglior manager che la WWE abbia mai avuto, Paul Heyman, tutto coordinato e veicolato dalla sua esperienza, è sembrata da subito una idea vincente. Purtroppo il diavolo ci ha messo la coda e Rollins, dopo giusto qualche settimana, si è infortunato, venendo estromesso spontaneamente dal gruppo che lui aveva creato e uscendo fuori di scena per diversi mesi. La stable dei giovani senza più una loro guida spirituale, pur sorretti dal sempre bravo Heyman, è sembrata sin da subito allo sbando. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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