Maxxine Duprì e Theory sono stati mostrati insieme in modo ufficiale, confermando la loro relazione come nuova coppia della Vision. La notizia è stata annunciata attraverso alcuni indizi nascosti nei segmenti del backstage, che hanno rivelato la loro collaborazione come coppia. Non ci sono ulteriori dettagli su come sia iniziata la relazione o sui motivi della scelta di formare questa coppia.

Dopo vari indizi seminascosti nei segmenti dal backstage, Maxxine Duprì ha iniziato ufficialmente a far coppia con Theory, divenendo un nuovo elemento dalla Vision. Il segmento di questa settimana ha messo in chiaro il nuovo allineamento della lottatrice, che già in tempi recenti con quel promo contro il “figliol prodigo” Chad Gable si stava attirando le antipatie del pubblico. Questo nuovo duo potrà risollevare le carriere di entrambi? Maxxine da face non aveva più nulla da dire. I migliori risultati della sua breve carriera li ha ottenuti nel ruolo dell’inesperta, che allenamento dopo allenamento da modella è diventata una vera wrestler, raggiungendo livelli sufficienti per stare sul quadrato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Theory&Maxxine, la nuova coppia della Vision

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Maxxine Dupri Turns Heel Revisions The Vision

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Allora, cosa ne pensi del fatto che la WWE sta riutilizzando il triangolo amoroso tra Liv e Dom per Theory e Maxxine? reddit