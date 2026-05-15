Bmw Alpina Vision | la belva a Villa d' Este
Durante il Concorso di eleganza sul lago di Como è stata presentata la Bmw Alpina Vision, un’auto concept che segna l’inizio di una nuova fase per il marchio. La vettura è stata esposta all’interno della manifestazione, attirando l’attenzione dei presenti. La presentazione ha attirato molti appassionati e addetti ai lavori, interessati a scoprire i dettagli tecnici e il design innovativo del modello. La giornata ha visto anche altri modelli e anteprime esposte nel contesto dell’evento.
Presentato al Concorso di eleganza sul lago di Como il concept che inaugura il nuovo corso del marchio Alpina, da poco acquisito dal costruttore bavarese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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