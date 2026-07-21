Un segmento della Valdicecina, tra la Badia e il Masso delle Fanciulle, sarà protagonista nell’83ª mostra internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si svolgerà dal 2 al 12 settembre. La regione sarà rappresentata nel film ‘Dio Ride’, confermando la presenza di luoghi locali tra le location di rilievo dell’evento. La partecipazione si inserisce tra le iniziative che valorizzano il territorio attraverso la settima arte.

Ci sarà un pezzo importante del territorio dell’Alta Valdicecina a chiudere l’83esima mostra internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Come riportato dalla rivista Sentieri Selvaggi, la pellicola Dio Ride, scritta e diretta da Giovanni Veronesi, è stata scelta come film di chiusura Fuori Concorso e verrà proiettata in prima mondiale il 12 settembre nella prestigiosa sala grande del palazzo del Cinema al Lido, subito dopo la cerimonia di premiazione. Un appuntamento di grande rilievo per la cultura e la promozione locale: la produzione ha infatti scelto la Valdicecina tra i set principali della storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Valdicecina nel film ’Dio Ride’. Dalla Badia al Masso delle Fanciulle

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