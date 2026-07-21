Oggi è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni deceduta all’ospedale Gaslini dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante mercoledì scorso. La procura ha annunciato che sarà disposta anche una perizia sulla pompa stessa, per verificare eventuali malfunzionamenti o problematiche tecniche.

Suisio (Bergamo), 21 luglio 2026 – È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta all'ospedale Gaslini dopo che mercoledì scorso, 15 luglio, era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante. L'esame è stato eseguito dal medico legale Sara Lo Pinto, nominato dal pubblico ministero della Procura di Genova Fabrizio Givri. Erano presenti anche i colleghi nominati dalle parti: Marco Salvi per i titolari dello stabilimento balneare e Francesco Ventura per i genitori della bimba. BERGAMOMORTA ALICE FERRARI LA RAGAZZINA DI 11 ANNI ANNEGATA NELLA PISCINA DEI BAGNI SEGESTA A SESTRI LEVANTEFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragedia della piccola Alice nella piscina di Sestri Levante: eseguita l’autopsia, sarà ora disposta una perizia sulla pompa di aspirazione

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Bimba di 11 anni morta in piscina a Sestri Levante: capelli incastrati nel bocchettone

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Temi più discussi: Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina; Bimba morta in piscina, indagati i titolari dello stabilimento; Tragedia a Sestri Levante: morta a 11 anni la bambina incastrata nel bocchettone della piscina; Morta Alice, la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante.

Un’altra tragedia dopo quelle di Alice Ferrari, 11 anni, Matteo Brandimarti, 12, e Gabriele Ubaldo Petrucci, 11 anni, morti a seguito di incidenti in piscina rispettivamente a Sestri Levante (Genova), Pennabilli (Rimini), alle terme di Suio a Castelforte (Latina). x.com

Morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante reddit

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