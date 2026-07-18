Due titolari di uno stabilimento balneare a Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la morte di una bambina di 11 anni, avvenuta nel corso di un incidente in piscina. La vittima è stata risucchiata dall’acqua e trasportata in ospedale, dove è deceduta. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La polizia ha avviato indagini per verificare eventuali responsabilità o negligenze legate alla sicurezza della struttura.

Sestri Levante (Genova) – I titolari dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante son stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Genova per la morte di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni di Suisio (Bergamo), rimasta risucchiata dal bocchettone di aspirazione della piscina della struttura nel paese ligure, dove l’undicenne si trovava in vacanza insieme alla famiglia. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. I due, un uomo e una donna, sono assistiti dagli avvocati Claudio Zadra e Angelo Paone. Il sostituto procuratore Fabrizio Givri, che coordina l'inchiesta, ha disposto l'autopsia sul corpo della piccola. L'esame sarà eseguito martedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Alice Ferrari morta a 11 anni risucchiata in piscina a Sestri Levante: indagati i due titolari dei bagni. Disposta l’autopsia

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Alice Ferrari, morta a 11 anni risucchiata in piscina: «Cuffia obbligatoria l'avrebbe salvata»

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Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina dei Bagni Segesta, era gravissimaÈ morta la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Alice Ferrari non ce l’ha fatta: la bimba di 11 anni risucchiata nella piscina di Sestri Levante: commuove il gesto dei genitoriAlice Ferrari, 11 anni, è deceduta nella notte dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante.

Temi più discussi: Suisio in lutto per Alice, morta a 11 anni in piscina: Amava i cavalli, sognava di fare l'amazzone. Si indaga per omicidio colposo; Alice Ferrari morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: Si poteva salvare con la cuffia obbligatoria; Il dolore di Suisio per la morte di Alice nella piscina di Sestri Levante: Vicenda assurda e straziante. La Procura indaga per omicidio colposo, sotto esame i regolamenti della piscina; Morte di Alice Ferrari, intrappolata con i capelli nel sistema di aspirazione della piscina, aperto un fascicolo per omicidio colposo -.

Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina in provincia di Bergamo: Alice Ferrari si poteva salvare, la cuffia era obbligatoria x.com

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