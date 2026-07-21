La Tgr bolognese censura il servizio

Da ilmanifesto.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’edizione serale del 19 luglio, la Tgr Emilia-Romagna non ha trasmesso il servizio dedicato ad Abderrahim Fakir. La decisione di non andare in onda è stata presa dal direttore della testata. La motivazione ufficiale non è stata comunicata. La trasmissione non è stata inclusa nell’edizione serale di quella giornata.

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Nell’edizione serale della Tgr Emilia-Romagna del 19 luglio, il servizio dedicato ad Abderrahim Fakir non è stato trasmesso per decisione del direttore della testata. A denunciare l’accaduto è il Comitato. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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