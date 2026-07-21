la tgr bolognese censura il servizio

Notizia in breve

Nell’edizione serale del 19 luglio, la Tgr Emilia-Romagna non ha trasmesso il servizio dedicato ad Abderrahim Fakir. La decisione di non andare in onda è stata presa dal direttore della testata. La motivazione ufficiale non è stata comunicata. La trasmissione non è stata inclusa nell’edizione serale di quella giornata.