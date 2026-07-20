Nell'edizione di domenica sera del Tgr Emilia-Romagna il servizio dedicato a un uomo non è stato trasmesso nella versione completa. Il Comitato di redazione, Usigrai, Aser e Fnsi hanno criticato il direttore, accusandolo di aver censurato il servizio. La direzione ha risposto che non si trattava di censura, ma di una ricostruzione incompleta del servizio. La vicenda ha suscitato polemiche tra le organizzazioni sindacali e i giornalisti.

Nell'edizione di domenica sera del TgR Emilia-Romagna il servizio dedicato ad Abderrahim Fakir non è stato trasmesso così come era stato realizzato: la denuncia parte dal Comitato della testata, insieme a Usigrai, Aser e Fnsi che puntano il dito contro il direttore. «Il montaggio mostrava le immagini e la voce dell'uomo immobilizzato e colpito dagli agenti mentre chiedeva ripetutamente aiuto, immagini che da ore circolavano sul web e sulle principali testate e che oggi sono l'apertura di tutti i principali quotidiani. Come di consueto, il collega ha inviato il servizio in visione al responsabile di "Line" di turno che gli ha chiesto - su indicazione della direzione - di rimuovere parte del video in cui si vedeva Fakir ormai senza vita e soprattutto cancellare l'espressione intervento violento». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Abderrahim Fakir, bufera sul Tgr Emilia-Romagna. Il Cdr: «Non trasmesso il servizio sulla morte». La direzione: «Nessuna censura, era una ricostruzione incompleta»

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