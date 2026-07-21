Una supermodella brasiliana ha celebrato il suo 46° compleanno a Tahiti insieme ai tre figli e al nuovo marito. Si è mostrata in bikini, con un fisico tonico e un incarnato luminoso, senza uso di filtri digitali. La festa si è svolta in un contesto di spiagge e acque cristalline, con la modella che ha condiviso foto della giornata sui social. La celebrazione ha incluso momenti di relax e convivialità in un ambiente di mare e natura.

S offiare su quarantasei candeline in un paradiso terrestre come Tahiti, sfoggiando un fisico da dea e un incarnato così levigato da far impallidire i filtri digitali. Per Gisele Bündchen il tempo sembra aver firmato una tregua permanente. Gli scatti condivisi sul suo profilo Instagram durante la vacanza in famiglia, raccontano di un’estate dorata. Dove la supermodella brasiliana mostra dei beauty look strepitosi in bikini e in primo piano, con la naturalezza di chi ha sconfitto la forza di gravità persino dopo tre maternità. Gisele Bündchen insegna come fare gli addominali dopo i 45 anni (e il terzo figlio) X Gisele Bündchen compie 46 anni. Il compleanno è di quelli da sogno, tra tuffi nelle acque cristalline, danze sulla spiaggia con la famiglia e look beachwear ultra chic tanto di coroncine e collane di fiori freschi tropicali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La supermodella brasiliana festeggia il 46mo compleanno a Tahiti con i suoi tre figli e il nuovo marito. Mostrando al mondo che la radiosità è davvero un concetto senza tempo

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